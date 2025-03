Konè: “Devo essere più attento perché potrei penalizzare la squadra”

Arrivato nella Roma durante la sessione estiva del calciomercato, Konè si è preso piano piano i cuori dei tifosi giallorossi ed è un punto fermo di Ranieri. Il centrocampista classe 2001 ha rilasciato un’intervista all’Equipe. Durante l’intervento ha parlato sia delle troppe sanzioni disciplinari ricevute, che del suo ruolo: “Onestamente? Già gli arbitri sono un po’ offensivi. Ma quando sei un giocatore che ha voglia, inevitabilmente c’è un po’ di impegno in eccesso. È vero che devo essere più attento perché potrebbe penalizzare la squadra. Ranieri mi chiede di migliorare su questo. Ma io mi impegno. Sto solo cercando di fare bene”. Per quanto riguarda la sua posizione in campo: “Ho sempre ritenuto che un centrocampista debba saper ricoprire tutti i ruoli in questa zona. Ho la capacità di fare sia il 6, sia l’8, ma sono un giocatore a cui piace chiamare, avere la palla e recuperarla. Francamente, se potessimo creare una posizione ‘6-8′, sarebbe l’ideale. Mi piace essere in entrambe le zone ed è quello che mi chiede mister Ranieri”. Poi ritorna sulla discussione con il connazionale Guendouzi durante il derby della capitale: “È stata l’atmosfera del derby a farci esagerare un po’. Ho parlato di questa partita con Mattéo durante tutti gli incontri precedenti. Ridevamo, anche con l’allenatore: ‘Ehi, il derby di Roma sarà duro!’. Poi è successo quello che è successo. Lo accetto con un sorriso. È vero che non è una bella immagine, ma è pur sempre una partita di calcio. Soprattutto con Mattéo abbiamo spiegato le cose subito dopo. L’ho chiamato e la cosa era risolta”.

Foto: instagram Kone