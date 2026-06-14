Koné: “Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo cosa accadrà”

14/06/2026 | 11:23:54

Manu Koné ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ovviamente il tema centrale è stato la Francia ed il Mondiale, ma anche un commento su un suo possibile trasferimento all’Inter: “Sinceramente in questo momento penso solo alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il mondiale e vedremo cosa accadrà”.

Foto: Instgram Koné