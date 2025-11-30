Koné: “C’è stato un contatto e sono stato toccato, per me l’azione andava rivista”

30/11/2025 | 23:43:55

Manu Koné ha parlato a Dazn dopo il discusso episodio di Roma-Napoli: “La mia opinione è che c’è stato un contatto. Mi ha toccato. In giochi così importanti bisogna ricordare la decisione. Sono partite importanti, di alto livello. Bisogna guardare l’azione, ma mi ha toccato. Se la decisione dipende dall’arbitro, non si può prendere una decisione direttamente. Bisogna guardare l’azione e poi prendere la decisione. L’arbitro ha fatto la sua scelta e ha detto che non c’era problema, ma per me c’è stato un contatto. Bisogna guardare e verificare. È opportuno rivedere l’azione”.

Foto: Instagram Koné