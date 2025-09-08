Koné: “Alla Roma va tutto bene. E’ una delle poche società ad aver dimostrato fiducia in me”

08/09/2025 | 09:53:12

Manu Konè, centrocampista della Roma, è uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa. Il classe 2001 si è espresso in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese alla vigilia del secondo match di qualificazione ai prossimi mondiali della sua Francia contro l’Islanda. “Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato molta fiducia in me. Non ho paura di dirlo: è una delle poche società che ha davvero creduto in me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni, battendomi per loro. Quindi sono molto contento. È stato un anno impegnativo. Abbiamo perso la Champions League, ma siamo in Europa League e adesso abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, che mi aiuti anche a progredire, perché questa per me sarà una stagione importante. Questo è tutto“.

Foto: instagram Kone