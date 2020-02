Kondogbia: “Forse a Valencia il nome Atalanta non dice tanto, ma ci sono io a ricordare il valore di questo avversario”

L’ex nerazzurro Geoffrey Kondogbia e attuale calciatore del Valencia – intervistato da La Gazzetta dello Sport – ha parlato del prossimo impegno di Champions League contro l’Atalanta.

“Sarà una sfida da 50 e 50. È vero che magari noi abbiamo più esperienza in Champions League, però loro hanno la libertà offerta dal non avervi mai partecipato e di voler arrivare lontano. L’ho vissuto col Monaco: eravamo giovani, inesperti e senza nulla da perdere. Sarà molto difficile per entrambi, ma molto interessante. Abbiamo piena fiducia anche se siamo coscienti del valore dell’Atalanta. Magari qui a Valencia il nome Atalanta non dice tanto ma ci sono io a ricordare ai compagni che questo è un avversario complicato, con una forza offensiva eccezionale”.

Foto: Bleacher Report