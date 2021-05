KONATE’, UN GIGANTE PER KLOPP

Il Liverpool ha rinforzato la propria retroguardia aggiungendo un vero e proprio gigante. E’ stato ufficializzato infatti il passaggio di Ibrahima Konaté dal Lipsia. I Reds hanno pagato al Lipsia la clausola di rescissione di 35 milioni di euro.

Francese, di Parigi, classe 1999 con un potenziale devastante. Nell’estate 2019, era stato indicato dall’Uefa come uno dei 50 prospetti under 19 più importanti, e Konaté non ha deluso le aspettative. Konaté fa del fisico la sua forza, essendo alto 1.94 m, ed è molto bravo nel gioco aereo. Ma non solo.

Cresciuto nelle giovanili del Paris FC e del Sochaux, il febbraio 2017 esordisce con quest’ultimo club tra i professionisti in occasione della sconfitta per 0-1 contro l’Auxerre. Il 12 giugno 2017 viene prelevato dai tedeschi del Lipsia, che inizialmente lo cedono ancora in prestito al Sochaux, per poi inserirlo gradualmente in prima squadra a partire dal 2018, quando ha iniziato a giocare con maggiore costanza, fino a diventare un centrale inamovibile per i tori rossi.

Konaté ha collezionato con il Lipsia, 95 presenze e 4 gol, 2 in Bundesliga e 2 in Europa League nel 2018-19.

Ha fatto ovviamente tutta la trafila con la nazionale giovanile della Francia, partendo dall’Under 16, per arrivare all’Under 21, dove ha collezionato fino ad ora 12 presenze. E’ stato convocato anche da Deschamps, ma ancora non ha esordito con la Nazionale maggiore.

Konatè ha certamente un valore importante e ha ancora un margine di crescita esponenziale, vista la sua età, soli 22 anni. Un difensore forte e potente, che può formare una coppa importante con Virgil Van Dijk, visto i problemi difensivi dei Reds di questa stagione, dovuti proprio alla lunga assenza dell’olandese per il lungo infortunio.

Lo ha ammesso anche il tecnico Jurgen Klopp, come l’innesto di un centrale di difesa fosse fondamentale per il suo Liverpool. “Dovevamo rafforzarci a livello di difensori centrali e sono contento che abbiamo potuto aggiungere un giocatore della qualità di Konaté alla nostra rosa, ci darà qualità” – ha detto Klopp-. “Ha giocato in Bundesliga e anche a livello europeo, ha già l’esperienza necessaria per affrontare più di una competizione. Penso potrà giocare da subito e comunque può ancora migliore, ha un potenziale incredibile“.

Foto: Twitter personale