Konaté sull’interesse di Real e PSG: “Sono lusingato, ma ora voglio vincere col Liverpool”

Questa mattina il difensore del Liverpool Ibrahima Konaté ha rilasciato un’intervista a Telefoot.

Sul possibile incontro tra PSG e Liverpool in Champions: “Sarebbe bello a livello personale perché vengo da lì, i miei genitori e la mia famiglia vivono lì, tutti i miei amici sono lì. Sono cresciuto con la gente di Lipsia e quando c’era Lipsia-PSG, loro erano per il PSG invece di sostenere me, anche se sono cresciuto con loro (ride n.d.r.)”.

Sul possibile interesse di Real e PSG: “È molto lusinghiero sentire grandi club come questo mostrare interesse, ma ora mi concentro su questa stagione, voglio vincere tutto, conquistare più titoli possibili e poi tutto ciò che accadrà in relazione alla mia situazione contrattuale, saranno i miei agenti, i miei consulenti a occuparsene ” .

Foto: Instagram Liverpool