Konate su Van Dijk: “È bello giocare con Virgil, ma a volte sono geloso”

l difensore del Liverpool Ibrahima Konate, ai microfoni di Sky Sport UK, ha parlato di com’è avere al proprio fianco un compagno di difesa come Virgil Van Dijk: “Non riguarda solo Virgil, riguarda Joe Gomez, Joel Matip, tutti questi giocatori e penso di aver imparato molto da tutti loro, ma sì, conosciamo Virgil, quanto è speciale, quanto è bravo, cosa ha fatto negli ultimi anni. Sicuro ho appreso alcune cose da lui, mi ha dato un sacco di consigli quando sono arrivato al club. Gli ho detto che un giorno voglio essere più forte di lui ed è per questo che lavoro sodo.

E’ bello giocare con Virgil perché è un giocatore molto bravo ma a volte e le persone che guardano la partita pensano che stia giocando soltanto lui e non è vero. Gioco anche io, magari ho fatto una grande partita ma le persone pensano sempre a Virgil. Non sono geloso, ma guardate la partita, meglio dire la verità, per favore”.

foto: Instagram Liverpool