Konaté saluta il Liverpool: “Non sapevo che sarebbe finita così. E’ tempo di una nuova sfida”

31/05/2026 | 18:32:20

Ibrahima Konatè saluta il Liverpool attraverso una lettera pubblicata sui social: “Caro Liverpool, cinque anni fa sono arrivato come un giovane giocatore con grandi sogni. Oggi me ne vado con ricordi che mi accompagneranno per il resto della mia vita. Rappresentare questo club è stato un onore. Abbiamo condiviso momenti incredibili insieme… con alti e bassi, trofei, sfide, amicizie che dureranno una vita e momenti strazianti che rimarranno per sempre nei nostri cuori, nessuno più doloroso della perdita del nostro fratello Diogo. Perdere mio padre quest’anno è stato uno dei periodi più difficili della mia vita, ma anche nelle avversità, il mio impegno per questo club non è mai venuto meno. Nei momenti più difficili, ho dato tutto per questa maglia. Ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, grazie per avermi aiutato a crescere ogni singolo giorno. E ai tifosi… grazie per il vostro amore, la vostra energia e il vostro incredibile supporto. Anfield è davvero un posto speciale, e giocare davanti a voi è qualcosa che non ho mai dato per scontato. Sono profondamente dispiaciuto di non aver avuto la possibilità di salutarvi tutti nell’ultima partita. In quel momento, non sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che avrei indossato questa maglia davanti a voi. Dal profondo del mio cuore, grazie di tutto. Vi voglio bene e porterò Liverpool con me ovunque andrò. Non è un addio facile, ma è tempo di una nuova sfida e di un nuovo capitolo. A presto, Inshallah. YNWA”.

foto x liverpool

