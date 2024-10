Konate: “Nuovi leader? Ci sono Maignan, Koundé, Tchouameni e anche io”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Liverpool e della Nazionale francese, Ibrahima Konaté ha così parlato: “Essere leader è qualcosa di innato, lo sei o non lo sei. Devi essere una persona apprezzata da tutti. Un leader è tale soprattutto quando le cose non vanno bene, è come le fondamenta di una casa, mantiene unito il gruppo in modo che tutto va bene. Alcuni giocatori hanno il profilo giusto, io ho due o tre nomi: Maignan, Koundé, Tchouaméni… e io”

foto: Instagram Liverpool