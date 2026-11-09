Konaté: “Mbappé? Non vincere il Pallone d’Oro è stato difficile per lui, ma il giorno dopo era già al lavoro in allenamento”

09/11/2026 | 22:38:00

Il difensore del Real Madrid e della Francia, Ibrahima Konaté, ha parlato dal ritiro con la Nazionale. Queste le sue parole:

“Mbappé? Kylian ha un atteggiamento fantastico, come abbiamo visto nelle ultime partite in cui è stato decisivo. È molto importante per noi a Madrid. È un combattente, quindi ovviamente non vincere il Pallone d’Oro, che avrebbe meritato ampiamente, è dura, ma il giorno dopo era già al lavoro in allenamento. Spero che l’anno prossimo sarà in forma smagliante per sollevare il premio”.

Foto: Instagram Konate

