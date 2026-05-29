Konaté-Liverpool, il difensore non rinnoverà a fine giugno

29/05/2026 | 10:42:16

Dall’Inghilterra alla Francia sono sicuri, Konaté non rinnoverà il prossimo 30 giugno con il Liverpool e dal giorno successivo sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Per il Daily Mail, dopo una parentesi di mercato invernale che lo vedeva con le valigie in mano e poi il ripensamento con la voglia di proseguire con i Reds, il centrale francese, arrivato dal Lipsia, ha deciso alla fine di non proseguire con Slot ed iniziare un nuovo capitolo calcistico

Foto: Instagram Konaté