Konaté, gol e dedica al papà morto: “Sono state settimane difficili. Difficile spiegare quello che sto provando”

01/02/2026 | 00:00:30

Un bel Liverpool batte 4-1 il Newcastle in uno spareggio Champions. La rete del 4-1, nel finale, è arrivata con un tocco del difensore Konaté. Un gol cercato e voluto, con dedica al papà morto in settimana.

Queste le sue parole: “Sono sicuramente molto felice. Non ho parole per descrivere quello che provo in questo momento, perché le ultime due settimane sono state molto difficili per me e la mia famiglia, ma fa parte della vita. È difficile accettarlo e non abbiamo scelta”. Il riferimento è alla recente scomparsa di suo padre. “So che la squadra aveva alcuni giocatori in

fortunati, e l’allenatore in chiamata mi ha detto di prendermi il tempo necessario e di non dover tornare di corsa. Con questa situazione era importante per me tornare e aiutare la squadra. L’ho fatto oggi con la squadra ad Anfield: l’atmosfera era incredibile oggi ed è ciò di cui abbiamo bisogno fino alla fine della stagione”.

Foto: Instagram Liverpool