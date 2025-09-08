Konaté: “Futuro al Real Madrid? Mbappé mi chiama ogni due ore…”

08/09/2025 | 11:49:26

Il classe 1999 Ibrahima Konaté è uno dei prezzo pregiati del Liverpool ma non solo: a 26 anni è uno dei pilastri della nazionale francese e, tra Lipsia e Liverpool ha inanellato circa 250 partite nelle competizioni ufficiali. Con un contratto in scadenza al Liverpool il prossimo 30 giugno 2026 e il mancato rinnovo con il club inglese, le big europee sono pronte ad affondare il colpo, Real Madrid su tutti. La dichiarazione è giunta a Telefoot, mentre era in ritiro con la Francia appunto, parlando del compagno di nazionale Mbappe ha dichiarato: “Mi chiama ogni due ore…”. Il forte centrale è al suo quinto campionato con i Reds. Il palmares recita: 1 campionato, due coppe di lega inglese, 1 Coppa d’Inghilterra e una FA Cup.

Foto instagram konatè

