Kompany: “Vincere al Bernabeu è speciale, dimostra che siamo capaci di grande cose”

08/04/2026 | 00:07:02

Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Madrid: “Nello spogliatoio eravamo tutti molto, molto calmi. Abbiamo vinto, ma dobbiamo ancora vincere per qualificarci. Vincere al Bernabéu è qualcosa di speciale. Se ci riusciamo, dimostrerà che siamo capaci di grandi cose. Ma la doppia sfida non è ancora finita. Sembrava che la partita fosse sempre appesa a un filo. Sarebbe potuta finire in qualsiasi modo. Abbiamo avuto più occasioni, e anche migliori. Spero che se avremo più occasioni la prossima settimana, segneremo più gol all’Allianz Arena. Ma due gol qui sono già un buon risultato, e ce li prendiamo volentieri”.

foto x bayern