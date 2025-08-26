Kompany: “Urbig ha un grande modello in Neuer”. Poi il commento sul possibile addio di Kim

26/08/2025 | 12:40:41

L’allenatore Vincent Kompany ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, in vista della prossima sfida tra Bayern e Wehen Wiesbaden. Di seguito le dichiarazioni salienti del tecnico del Bayern Monaco: “Urbig? Ha lavorato molto duramente. Ovviamente con Manuel Neuer ha davanti a sé un grande modello. Si è preparato molto bene e ha svolto il suo lavoro in maniera eccellente, anche al Mondiale per Club. Vedo che ha fatto progressi e spero che anche i tifosi lo vedano ancora”. Su Olise: “Mi aspetto sicuramente che migliori ancora. Ho visto tante volte lo sviluppo di talenti come lui. La cosa più importante è ciò che fanno negli allenamenti ogni giorno. Vedo una calma totale in Michael. Si avvicina a noi perché vuole migliorare ancora. Ha già vinto qualcosa per la prima volta, ma deve continuare. Spero che possa fare ulteriori progressi e che i tifosi del Bayern possano gioire di lui a lungo”. Sulla possibile cessione di Kim: “Abbiamo avuto la stesso situazione la scorsa stagione con Leon Goretzka. Si è comportato in modo corretto, è rientrato in squadra ed è stato molto importante per noi. Nessuno può permettersi di fare un passo indietro. Min-jae si è allenato molto bene ed è stato efficace quando è entrato venerdì”.

Foto: Instagram Bayern Monaco