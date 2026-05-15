Kompany: “Una partita all’Allianz Arena è come una finale di coppa. Goretzka partirà titolare”

15/05/2026 | 12:30:53

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Colonia. Queste le sue parole:

“Ogni stagione si inizia con la speranza di sollevare di nuovo la Meisterschale. È sempre bello avere la famiglia presente e tutti coloro che ci hanno sostenuto durante la stagione. Ecco perché non vedo l’ora che arrivi il fine settimana. La partita contro il Colonia? Tutti danno per scontato che il Colonia non rappresenti più una minaccia; sono tranquilli e soddisfatti. Ma una partita all’Allianz Arena è come una finale di coppa; ogni giocatore sarà contento di non dover necessariamente conquistare i tre punti, ma probabilmente è un obiettivo importante per tutti. Affronteremo questa sfida come qualsiasi altra e faremo tutto il possibile per vincere la partita. Bisogna vincere ogni partita; questa è la mentalità del Bayern Monaco. Bisogna essere sempre mentalmente preparati per ogni incontro: fa parte dell’essere un calciatore. Goretzka? Ovviamente Leon Goretzka partirà titolare; non è un favore. Se l’è guadagnato con anni di duro lavoro in questo club. È un bel gesto per la squadra: e se un giorno qualcun altro si trovasse in questa situazione? Tutto ha una fine, e questa volta è il turno di Leon. Anche per gli altri giocatori arriverà quel momento, e potranno guadagnarsi la loro occasione per essere protagonisti. Spero che sia una bella esperienza. Ma Leon sa che se non siamo in vantaggio, potrebbe dover uscire un po’ prima; ne abbiamo già parlato”.

Foto: X Bayern