Kompany: “Tifosi dell’Atalanta incredibili. Ora vogliamo battere il Real”

18/03/2026 | 23:59:51

Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro l’Atalanta: “Non ho voglia di decidere chi è il favorito con il Real. La priorità è ovviamente essere concentrati. Ho molta fiducia nei miei ragazzi. L’anno scorso siamo arrivati ai Quarti e c”erano anche tanti infortunati: contro l’Inter potevamo raggiungere la semifinale. Ho analizzato molto le partite dell’Atalanta per preparare la gara migliore possibile. Analizzando la gara contro l’Inter ho capito come avrebbero agito stasera. Io penso che il pubblico atalantino sia incredibile. Oggi abbiamo visto tra andata e ritorno un tifo incredibile supportando la squadra nonostante la sconfitta. Sfida con il Real? Vogliamo la semifinale”.

foto x bayern