Kompany: “Tah ci aiuterà da subito, è un leader”

15/06/2025 | 17:13:52

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato così in conferenza delle ultime riguardanti i bavaresi, attesi dal debutto al Mondiale per Club con l’Auckland City: “Jonathan ha qualità da leader. Comunica molto e ha già dimostrato le sue qualità in Bundesliga. Grazie alla nazionale, integrarlo nelle nostre squadre non è così difficile. Siamo fiduciosi che ci aiuterà rapidamente. Soprattutto nel suo ruolo, abbiamo alcuni giocatori che non sono ancora al 100% della forma, Minjae non è in forma e nemmeno Upamecano è al 100%”.

FOTO: Instagram Tah