Kompany sulla cessione di Tel: “Vogliamo solo il bene del club, ho parlato personalmente col giocatore”

Nonostante la sessione invernale di calciomercato del Bayern Monaco sia stata relativamente tranquilla, in Baviera si è parlato per tutto gennaio di un tema specifico: il futuro di Mathys Tel. A causa della mancanza di spazio, il francese ha espresso il desiderio di lasciare l’Allianz Arena. E proprio a poche ore dalla fine del calciomercato, i bavaresi sono riusciti a trovare un accordo con il Tottenham, per un prestito oneroso di 10 milioni di euro per un periodo di sei mesi. Queste le parole pronunciate in conferenza stampa dal tecnico Kompany riguardo la questione.

” In ogni situazione, dobbiamo essere onesti e comunicativi con i giocatori, e lo facciamo sempre. Abbiamo discusso di tutto con i giocatori, compreso l’aspetto a lungo termine e quello umano, che è importante per il loro sviluppo. Alla fine, sarai tu a prendere una decisione. Non ci concentriamo sui rumori esterni. Vogliamo solo il bene del club”.

Foto: Instagram Bayern Monaco