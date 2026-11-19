Kompany racconta il malore: “È stata un’esperienza nuova, ho ricevuto tutto il supporto”

19/11/2026 | 10:29:09

Vincent Kompany ha parlato per la prima volta del malore che lo ha colpito lo scorso 23 ottobre, durante un allenamento della seconda squadra del Bayern Monaco. Il tecnico belga ha raccontato le settimane difficili vissute, ringraziando il club e i medici per il sostegno ricevuto, alla vigilia della sfida contro il Colonia di venerdì alle 20:30. “Sono stato innanzitutto grato per il sostegno. È stato molto intenso, in quel momento anche una nuova esperienza”. Vincent Kompany ha raccontato le sensazioni vissute dopo il malore che lo ha costretto a fermarsi per diverse settimane. L’allenatore del Bayern Monaco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Colonia, tornando su quanto accaduto il 23 ottobre. “È andato tutto perfettamente. Ho ricevuto il pieno sostegno, non soltanto dal club, ma anche dai medici. In quei momenti cerchi di trovare tranquillità e di non pensare troppo”, ha spiegato il tecnico, che ha rassicurato anche sulle proprie condizioni: “Sono molto in salute. Abbiamo provato a trovare qualcosa, ma fortunatamente non è stato così”. Durante la sua assenza, Kompany ha avuto modo di osservare la squadra da una prospettiva diversa, apprezzando il lavoro del suo staff e del vice Aaron Danks, che lo ha sostituito in panchina. “È stato interessante guardare la squadra e il mio staff da un’altra prospettiva, vedere come risolvevano le situazioni. Non ho preso decisioni. Zero”, ha sottolineato. Il tecnico è pronto a tornare in panchina per la sfida contro il Colonia, dopo il malore causato da un’irritazione delle meningi e la lussazione alla spalla riportata nella caduta. Dopo il periodo di ricovero e la riabilitazione, Kompany ha ripreso a dirigere gli allenamenti e si prepara a ritrovare il Bayern.

foto: x Bayern Monaco