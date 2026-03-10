Kompany: “Presto per dire che siamo ai quarti. Davies si è fatto male, dobbiamo valutare l’infortunio”

10/03/2026 | 23:53:08

Il tecnico del Bayer Monaco Vincent Kompany ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Rimane da giocare ancora la gara di ritorno. Bisogna sempre cercare di indovinare l’approccio giusto. La copertura sull’uomo è sicuramente stata decisiva nella nostra tattica. Alzare il pressing così è sicuramente importante ma non è la prima volta affrontare una squadra come l’Atalanta che attacca. Non è stata una novità giocare contro questo tipo di calcio. Davies? Si è fatto male però valuteremo poi in futuro. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi e sicuramente faremo tutti i nostri accertamenti. Olise è un giocatore fantastico e sono contento che abbia segnato stasera facendo una grande gara. Siamo ai quarti? Troppo presto per dirlo. Abbiamo una squadra che ovviamente può compensare ovviamente ulteriori assenze”.

foto x bayern monaco