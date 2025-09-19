Kompany: “Oktoberfest? I calciatori sono professionisti non bambini. Non ci saranno distrazioni”

19/09/2025 | 21:15:54

Domani comincia l’Oktoberfest a Monaco di Baviera, celebre festa dove vengono versati fiumi di birra e che spesso coinvolge anche personaggi famosi, anche calciatori.

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, in conferenza stampa ne ha parlato così: “Oktoberfest? Ho fiducia. I giocatori non sono bambini. Sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato. E se succede qualcosa, lo risolveremo insieme, sono professionisti. C’è un’atmosfera speciale a Monaco in questo momento, la sentiamo tutti. Ma dobbiamo vivere normalmente anche in questo periodo, per poter dare sempre il massimo. L’attenzione è rivolta alle nostre partite”.

Foto: Instagram Bayern