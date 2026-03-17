Kompany: “Non so che Atalanta attendermi, magari vorranno segnare subito. Devo gestire il gruppo”

17/03/2026 | 16:52:02

Vincent Kompany ha presentato in conferenza stampa la partita tra Atalanta e Bayern Monaco: “Non ero sorpreso nel vedere Neuer oggi in allenamento, ma la decisione spetterà al reparto medico: se tutto dovesse andare per il meglio, Urbig sarebbe il favorito. Per me è importante gestire il gruppo, ma posso dire che questa gara è importante. Ci saranno 75 mila tifosi che ci daranno una grande mano. Come giocherà l’Atalanta? Difficile da dire. Solo il mister dell’Atalanta può rispondere a questa domanda: dopo di noi hanno fatto una grande gara contro l’Inter e hanno fatto vedere le loro qualità. L’Atalanta rimane una squadra che non prende tanti goal, anzi, crea molte difficoltà agli avversari”.

foto x bayern