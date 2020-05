Kompany non ha dubbi: “Van Dijk è il miglior difensore di sempre della Premier League”

Interpellato su chi secondo lui fosse stato il miglior difensore nella storia della Premier League, l’ex-centrale belga Vincent Kompany non ha avuto dubbi: “Van Dijk. Può essere una scelta strana anche perché non è sulle scene da tempo. Quello che ha fatto in campo finora però ha dimostrato che è al top e può fare ancora meglio. Da quello che ho vissuto in campo, il difensore non è mai da solo. La comunicazione con i compagni rende la squadra più solida e per questo ho scelto lui.”

Foto: The Mirror