Kompany: “Neuer? Non parlerò del suo futuro per rispetto di una carriera di alto livello”

10/04/2026 | 11:48:11

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il St. Pauli. Queste le sue parole:

“Se ho già scelto la formazione? A dire il vero, non so ancora tutto, ho bisogno delle ultime informazioni dagli allenamenti su come si sentono i ragazzi. Voglio una squadra che sia messa alla prova tanto quanto quella che ha affrontato il Real Madrid, che abbia la stessa concentrazione, motivazione e intensità del Real. Di solito non abbiamo mai problemi in questo senso. Voglio vedere quanto sono freschi i giocatori, in modo che siano altrettanto energici contro il St. Pauli come lo erano contro il Real. Se dovessimo fare dei cambi, non vogliamo perdere quello che abbiamo fatto finora. Neuer? Non parlerò del suo futuro per rispetto di una carriera di alto livello e di un club di prim’ordine. Ma posso dire quello che ha già realizzato per il Bayern Monaco, per se stesso e per me: all’inizio è stato molto più facile di quanto pensassi. Quando sono arrivato, ho subito avuto Thomas Müller, Manuel Neuer e Joshua Kimmich nel gruppo dei capitani, il che mi ha semplificato molto il lavoro. Uno come Manu è più in secondo piano: Thomas è sempre stato il portavoce. Ora è Josh Kimmich a prendere l’iniziativa con le parole. Ma a Manu basta una sola frase per dare ordine alla squadra. Ecco perché il suo ruolo di leader è importante per me tanto quanto lo è in campo. La differenza tra lui e me è che si allena in modo incredibile e ha un’agilità che non è possibile per altri giocatori. Sono felice di poter lavorare con lui. È bello che una persona con così tanto talento, che ha già raggiunto così tanto, si aspetti che il suo staff tecnico lavori con lui e cerchi di migliorarlo ulteriormente”.

Foto: Instagram Bayern