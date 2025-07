Kompany: “Musiala? E’ in ospedale, infortunio gravissimo”

05/07/2025 | 21:56:13

Oltre al danno, anche la beffa per il Bayern Monaco. I bavaresi hanno perso per infortunio Jamal Musiala. La stella del club bavarese ha subito un gravissimo infortunio dopo uno scontro con Donnarumma. C’è una rottura di un piede.

A confermare il tutto anche il tecnico Kevin Kompany: “Musiala è dovuto andare in ospedale e le cose non sembravano andare bene. Spero tanto che non sia così grave come sembra e che riesca a superare anche questa situazione”.

Foto: sito Bayern