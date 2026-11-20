Kompany: “Mi lascio alle spalle quello che è successo, ho avuto modo di riflettere sulla vita”

20/11/2026 | 15:44:07

Le parole di Vincent Kompany in conferenza stampa: “Ora voglio guardare avanti. Sento di essermi lasciato alle spalle quello che mi è successo. Ma rispetto il fatto che sia ancora un tema e che continuerà ad esserlo. Permetterò che sia così fino al nuovo anno, poi basta (ride ndr). In momenti del genere hai tempo per riflettere sulla vita e capisci che non è sempre tutto negativo. Ho ringraziato tante persone, ma le ultime che vogliono ringraziare e in modo specifico sono stati gli allenatori. A prescindere da litigi o disaccordi che possiamo aver avuto, mi hanno tutti augurano una pronta guarigione”.

foto x bayern