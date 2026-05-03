Kompany: “Mi è piaciuta la determinazione della squadra per evitare la sconfitta. E’ normale che la testa sia già al PSG”

03/05/2026 | 12:30:27

Vincent Kompany, allenatore del Bayern ha parlato dopo il 3-3 contro l’ultima della Bundesliga, arrivato al 97′.

Le sue parole: “È stata una questione di mentalità, di fiducia in noi stessi. Certo, avremmo potuto fare molto meglio, ma non dobbiamo dimenticare che i ragazzi hanno fatto di tutto per evitare la sconfitta. Dobbiamo portare questo atteggiamento nella prossima partita. Tutto il resto sono dettagli su cui dobbiamo lavorare. L’Heidenheim ha lottato con le unghie e con i denti e si è difeso bene. All’inizio non abbiamo giocato al nostro massimo potenziale e loro ne hanno approfittato”.

Foto: X Bayern