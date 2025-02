Kompany: “Leverkusen? Non dimentichiamo che hanno perso una sola partita in 18 mesi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha così parlato in vista del Leverkusen: “Questa partita interesserà a molte persone. Non bisogna dimenticare che loro hanno perso una sola volta in campionato negli ultimi 18 mesi. Non mi sorprenderebbe se regolarmente superassero gli 80 punti. Questo dimostra quanto stiano lavorando bene, ne siamo consapevoli e abbiamo preso delle misure per essere competitivi. Vogliamo essere una delle squadre a vincere lì”.