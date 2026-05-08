Kompany: “L’eliminazione con il PSG? È normale essere delusi. Torneremo presto in Champions e faremo di tutto per arrivare in finale”

08/05/2026 | 13:30:01

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolfsburg.

“L’eliminazione con il PSG? È normale essere delusi. Era un grande obiettivo che ci è costato molta energia, ma dal giorno dopo mi sono concentrato solo su ciò che possiamo ottenere in futuro. Voglio dare il buon esempio. Riprendo le parole del mio collega Frank Schmidt: ci sono altre cose nella vita e bisogna relativizzare tutto. Torneremo presto in Champions League e faremo di nuovo di tutto per arrivare in finale e vincerla. Prima di allora abbiamo tanti altri trofei che possiamo vincere, e anche questo è un’ottima motivazione.

Foto: X Bayern