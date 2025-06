Kompany: “La nostra mentalità ha fatto la differenza. Sanè? Gli auguro il meglio”

30/06/2025 | 08:00:02

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Flamengo agli ottavi di finale del Mondiale per Club, l’allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra, soffermandosi anche sul valore dell’avversario brasiliano e sul confronto tra scuole calcistiche europee e sudamericane. “Abbiamo mostrato qualità e fiducia nei momenti giusti”, ha dichiarato Kompany. “In tornei come questo, non basta il talento: è la mentalità che fa la differenza. La forza mentale è ciò che ti porta avanti, specialmente quando affronti squadre organizzate e cariche di motivazioni come il Flamengo”. Il tecnico belga ha poi voluto riconoscere il valore del calcio sudamericano: “Ci sono grandi menti tattiche anche lì, basti pensare a nomi come Marcelo Bielsa o, oggi, lo stesso Filipe Luís. Hanno una visione molto precisa del gioco. Non c’è solo grinta, ma anche grande preparazione tecnica e strategica”. Kompany ha anche analizzato l’avvio del match, evidenziando l’impatto iniziale del Bayern: “Abbiamo trovato subito il giusto ritmo e questo ci ha aiutati a prendere il controllo. Pressare alto contro squadre tecniche come il Flamengo non è semplice, ma ci siamo riusciti”. Infine, un passaggio emozionante dedicato a Leroy Sané, autore di quella che potrebbe essere stata la sua ultima presenza con la maglia del Bayern:

“È speciale quando hai condiviso lo spogliatoio con qualcuno come lui. Nulla che non sia rispetto: gli auguro il meglio, dovunque vada. Fa parte del calcio, ma certe persone lasciano un segno”. “I miei giocatori sanno cosa significa indossare questa maglia”, ha concluso Kompany. “Non possiamo permetterci pause mentali. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere, ma nel calcio mondiale ogni partita è una battaglia. Il nostro obiettivo è crescere di gara in gara”.

Foto: instagram bayern 2