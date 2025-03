Kompany: “Inter? È fantastico. Vogliamo giocare contro i migliori e non vediamo l’ora di farlo”

Dopo la doppia vittoria contro il Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco affronterà l’Inter nei quarti di finale di Champions League. Una sfida che Vincent Kompany che, al termine del derby tedesco, ha commentato così ai microfoni di Sky Sports: “In realtà è fantastico, ma ci sono ancora alcune partite in mezzo. Il nostro compito come allenatori è sempre quello di preparare la partita successiva, e durante la sosta per le nazionali vedremo cosa ci offre l’avversario. Siamo in questa competizione perché vogliamo giocare contro i migliori e non vediamo l’ora di farlo”.

Foto: instagram bayern