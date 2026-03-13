Kompany: “Infortunati? La sosta per le nazionali ci aiuterà. Ulreich è un ragazzo di carattere e un portiere solido”

13/03/2026 | 11:28:20

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

“La situazione infortunati? Poteva andare peggio. Stiamo valutando con i medici quando Jonas Urbig potrà tornare a disposizione; speriamo a un certo punto della prossima settimana. Musiala? Potrebbe ricominciare ad allenarsi all’inizio della prossima settimana, vedremo. La sosta per le nazionali ci aiuterà. Spero che dopo avremo di nuovo la rosa al completo. Ulreich al posto degli indisponibili Neuer e Urbig? È un ragazzo di carattere e un portiere solido. Ha giocato molte partite in carriera. Non gli stiamo mettendo troppa pressione, non è al centro dell’attenzione. ‘Ulle’ ha sempre fatto le cose per bene in allenamento e dovrebbe dimostrarlo domani. Abbiamo piena fiducia nei nostri ragazzi. Puntiamo a vincere con lui domani”.

Foto: Instagram Bayern Monaco