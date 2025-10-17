Kompany infiamma Bayern-Borussia Dortmund: “Batterli è come vincere un trofeo”

17/10/2025 | 18:35:20

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund: “Questo tipo di partite, queste vere sfide di vertice, sono quasi un trofeo a sé stante. Non importa se hai perso cinque partite o ne hai vinte cinque: vuoi vincere questa partita. Poi il resto verrà. Non ha nulla a che fare con i record o i tre punti: vogliamo solo battere il Dortmund, non ci interessa altro”.

FOTO: Instagram Bayern