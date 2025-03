Kompany: “Il mio credo? Essere affamati. Chi non lo è vada altrove”

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Dazn sul momento del club bavarese.

Queste le sue parole: “Il mio credo? Siate affamati o andate altrove. È molto semplice. Sono sempre stato coinvolto nel calcio in ambienti molto esigenti. Con l’Anderlecht, negli anni ’80 e ’90, eravamo tra le migliori squadre giovanili d’Europa. Battevamo qualsiasi grande squadra europea. Abbiamo sempre avuto quel tipo di pressione fin dall’età di sei anni: vincere, giocare bene, comportarsi in un certo modo. Quindi, quando sono arrivato al calcio di alto livello, quella era già una parte importante di me. È continuato al Manchester City, ovviamente, dove avevamo anche le massime ambizioni”.

Il suo nuovo ruolo: “Diventare l’allenatore del Bayern è stato in realtà qualcosa di molto familiare per me. Non sono entrato in un ambiente che non capivo, sono entrato in un ambiente in cui sono cresciuto. Mi identifico molto con i giocatori che vedo qui. Non c’è una grande differenza con gli spogliatoi che conoscevo al Manchester City. È sicuramente un vantaggio. So cosa li motiva. Capisco quali sono le loro ambizioni e quali sono le loro semplici preoccupazioni”.

La filosofia del club: “Nonostante sia globale e super avanzato in termini di branding e lato commerciale, rimane un club molto tradizionale. Quindi, ovunque vada il Bayern, è ancora il club con cui le persone degli anni ’90, ’80, ’70 o ’60 possono identificarsi. Vive ogni giorno all’interno di questo club, quella tradizione. Stiamo cercando di continuare il prossimo capitolo di questo club, ovviamente, e si sente anche la piena potenza e il pieno impegno per raggiungere il successo calcistico in futuro.”

Su Musiala e Pavlovic ha aggiunto: “Ogni grande club non ha solo ragazzi che si esibiscono ora, ma idee a lungo termine. Devi avere piani di successione e avere i prossimi giocatori che porteranno l’identità e il DNA del club. Avete menzionato due giocatori e potete vedere l’impatto che stanno già avendo in campo. Penso che diventeranno migliori e quando gli attuali leader gli passeranno le redini”.

Foto: Instagram Bayern