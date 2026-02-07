Kompany: “Gnabry ha spesso dimostrato le sue qualità. Ha un ruolo speciale, anche fuori dal campo”

07/02/2026 | 11:15:51

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hoffenheim. Queste le sue parole:

“Sono tornati tutti. Kane era malato all’inizio della settimana, ma i ragazzi sono in forma. L’energia in allenamento è stata massima. Ci siamo goduti questa settimana di allenamento. Gnabry? Serge ha spesso dimostrato le sue qualità. Inoltre, è molto importante nello spogliatoio. Ha un ruolo speciale, anche fuori dal campo. Apprezzo il suo ruolo. Crediamo che possa continuare a fare quello che ha fatto ultimamente anche nei prossimi anni. Le nostre ambizioni? Abbiamo giocato sette partite in 20 giorni. Abbiamo dimostrato quella fame dal 1° gennaio, anche in quelle prime partite con quei risultati. Ma quando si hanno così tante partite, anche in trasferta, una settimana come quella che abbiamo appena avuto a volte fa bene. Poi puoi godertela. Siamo stati in grado di prepararci. La prossima settimana avremo di nuovo tre partite in sei giorni, ma poi avremo tre settimane come questa”.

Foto: Instagram Bayern