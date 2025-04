Kompany: “Gli infortuni? Dobbiamo guardare avanti. Non cambierò obiettivi e strategie”

Vincent Kompany ha presentato in conferenza Bayern-Inter in programma domani sera. “La carriera di Muller è grande e bisogna portare rispetto, è un grande tema ma il mio ruolo è quello di prepararci alla prossima partita. Devo decidere chi giocherà e pensare a questo. La nostra testa è tutta puntata all’Inter, anche se è normale parlare di una leggenda come Muller. Gli infortuni? Siamo in una situazione difficile ma siamo in Champions e dobbiamo guardare avanti, non indietro. Chi andrà in campo si è sempre allenato al top e darà il suo contributo. Non mi voglio lamentare e non voglio cambiare il nostro obiettivo e le mie strategie. Chi sostituirà Musiala? Anche Gnabry ha partecipato alla nostra stagione, qui tutti hanno il loro ruolo e hanno aiutato la squadra. Serve impegno, il solo talento non basta. Non voglio parlare sempre dei singoli, chi gioca è al 100 per cento e vuol dire che ha la mia fiducia. Non voglio dare troppe informazioni, è difficile sostituire un talento come Musiala, ma vogliamo mostrare le qualità degli altri giocatori in rosa. Muller? La sua esperienza è fondamentale, soprattutto in queste partite. Noi, come l’Inter, abbiamo tanti giocatori di esperienza, di sicuro domani l’esperienza non mancherà. L’Inter è una squadra ben organizzata che trova sempre il modo di essere pericolosa e non solo in contropiede. Hanno una buona costruzione, giocatori bravissimi, sono forti sulle palle inattive e segnano tanti gol. Però anche noi sappiamo fare tanti gol. Speriamo di farlo vedere domani in campo. C’è bisogno di carattere e di mentalità: nelle dodici partite precedenti di Champions abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare. Adesso dormiamo e vediamo chi sarà titolare domani”.

Foto: instagram bayern