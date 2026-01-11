Kompany: “Futuro Upamecano? Possiamo fare altri passi insieme, può diventare uno dei migliori al mondo”

11/01/2026 | 11:14:46

Il tecnico del Bayern Monaco Kompany ha parlato anche del futuro di Upamecano in conferenza stampa: “Per me, Upa è un giocatore che può continuare a crescere e diventare uno dei migliori difensori al mondo. Ci sono ancora alcuni passi da fare, lo stiamo facendo insieme e anche questo è qualcosa che apprezziamo. Per me, è sempre stato un leader, e lo dimostra ancora di più in campo con i suoi compagni di squadra. È solido in difesa. Ma è forse con la palla che è cresciuto di più sotto la mia guida in questi ultimi 18 mesi. Gioca in attacco, sa giocare tra le linee. Lui e i suoi compagni di squadra si capiscono molto bene”.

foto x bayern monaco