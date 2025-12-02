Kompany: “Erede di Guardiola al City? Penso solo al Bayern. Stagione che può regalarci tante soddisfazioni”

02/12/2025 | 16:13:59

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di DFB Pokal, rispondendo anche alle voci di mercato che lo vogliono come possibile Erede di Guardiola al Manchester City, dove è stato anche capitano.

Queste le sue parole: “Mi piace vivere nel mondo che ho davanti adesso, questo mi occupa tutto il tempo. Non ho alcun pensiero riguardo ad altre squadre, vedo solo il Bayern. Può essere una stagione che può regalarci tante soddisfazioni e successi. Abbiamo iniziato la stagione segnando tre gol nei primi 20 minuti. Era prevedibile che le cose cambiassero”, ha analizzato Kompany a proposito del cammino compiuto fin qui. “Ma finire in svantaggio è qualcosa su cui stiamo lavorando, mettendo un’attenzione maggiore. Penso ancora che sia una situazione normale ma, se dovesse diventare un modello ricorrente, dovremo lavorare per spezzarlo. Tuttavia, nelle ultime 20 partite siamo andati in vantaggio 3-0 dopo 20 minuti nella maggior parte dei casi”.

Foto: sito Bayern