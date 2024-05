Kompany: “E’ un grande onore lavorare per questo club. Difenderò la mia idea di gioco”

Dopo l’ufficialità del Bayern Monaco, Vincent Kompany, nuovo allenatore del club bavarese, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sulle sue prime emozioni e sulla sua idea di gioco.

Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di affrontare la sfida del Bayern Monaco. È un grande onore poter lavorare per questo club: il Bayern Monaco è un’istituzione nel calcio internazionale. Come allenatore, dovrò difendere con personalità la mia idea di gioco: amo avere la palla, essere creativo con la palla e bisogna anche essere aggressivi e coraggiosi in ​​campo. Ora non vedo l’ora di dedicarmi alle cose basilari: lavorare con i giocatori, formare una squadra. Quando le fondamenta saranno gettate, potremo avere successo”.

Foto: Instagram Bayern