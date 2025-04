Kompany: “Contro l’Inter non mi sembra ancora vero di aver perso. Recuperiamo qualcuno”

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Quella con l’Inter non sembra ancora una sconfitta, abbiamo ancora il ritorno. Contro il Dortmund è una Klassiker, c’è una storia tra i due club. Il risultato della scorsa stagione qui è una motivazione in più per noi in questa partita. Non ci manca quella, né l’energia: avremo bisogno anche dei tifosi; anche loro sono carichi”.

Coman e Pavlovic sono tornati ad allenarsi?

“Vedremo domani, ma mi aspetto che non cambierà molto nelle scelte per le rotazioni”, ha spiegato.

Sul portiere Manuel Neuer, che spera di tornare a dire la sua almeno a San Siro riprendendo il suo posto fra pali al posto di Urbig, ha spiegato: “Se ci sarà con l’Inter? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi. Ma non gli faremo pressioni”.

Sui tanti stop ha poi aggiunto: “Ho solo 15 giocatori a disposizione con esperienza in Bundesliga. Hai bisogno di tutti, ma tu come allenatore non devi preoccuparti troppo. Devi solo vincere. Thomas Muller a segno con l’Inter? È stato un momento meraviglioso per tutti e vogliamo che accada ancora molte altre volte”.

Foto: Instagram Bayern