Kompany: “Contro il PSG la sfida più dura, ma proprio per questo la più bella”

05/07/2025 | 12:09:33

Alla vigilia del grande match tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain ai quarti del Mondiale per Club 2025, Vincent Kompany ha parlato con passione e lucidità della sfida, riconoscendo il peso dell’avversario ma mostrando anche grande fiducia nella sua squadra. «È una sfida difficile, forse la più tosta del torneo, ma proprio il tipo di sfida che mi piace», ha dichiarato il tecnico belga, aggiungendo: «Se potessi scegliere una squadra da affrontare come professionista o competitor, sceglierei loro». Kompany si aspetta un match ad altissima intensità, fatto di pressing, duelli tattici e velocità: «Queste squadre sanno usare bene la palla, si adattano a diversi blocchi, pressano alti… creano una specie di tempesta perfetta. Incontri così sono sempre interessanti, e… pagherei per assistere alla partita da neutrale». Nonostante la posta in palio, l’allenatore mantiene uno spirito combattivo e positivo: «Se fossi un giocatore, non vedrei l’ora di affrontare questa partita. Non si va in campo pensando di aver già vinto: bisogna dare il massimo». Sul piano tattico e mentale, Kompany sottolinea l’importanza dell’identità: «Il PSG è campione d’Europa e darà il massimo. Ma anche noi dobbiamo lavorare come squadra: attaccare e difendere secondo i nostri principi. Tattiche possono cambiare, ma in queste partite contano i principi». Il tecnico ha anche fatto un commento ironico sulle condizioni climatiche di Atlanta: «Prima di questo stadio già sudavo durante la conferenza: lì il clima era impazzito. Qui invece no… è parte di quelle cose che non controlli». Infine, aggiornamenti sui singoli: su Musiala ha detto «Vedremo – è importante che sia al 100% mentalmente. Sta tornando bene, decideremo sensatamente sul suo utilizzo», mentre su Laimer si è espresso con parole di stima: «Ha parlato con le sue prestazioni, è affidabile e perfetto per questo ruolo tattico».

Foto: instagram bayern 2