Kompany: “Con la finale di Champions in casa, l’obiettivo è esserci”

Il Bayern Monaco è chiamato a difendere il 3-0 in casa del Bayer Leverkusen. La compagine bavarese avrà la finale all’Allianz Arena e l’obiettivo è quello di esserci.

Queste le parole di Kompany a Sky Sports.de: “La chiave è essere costanti non soltanto un anno o un giorno, ma sempre. Poi bisogna anche considerare che chi ha vinto più volte la Champions in tanti casi l’ha anche persa. Bisogna essere costanti per esserci sempre e provare a portare la squadra il più lontano possibile”.

Non è mancato il riferimento alla finale che si giocherà proprio in casa del Bayern Monaco: “Ovviamente per noi quest’anno è speciale, anzi molto speciale perché la finale sarà in casa”.

