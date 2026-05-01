Kompany: “Ci sono sempre stati grandi giocatori al Bayern. La partita con il PSG? Non vedo sempre tutto in bianco e nero”

01/05/2026 | 13:00:36

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Heidenheim. Queste le sue parole:

“Il match a Parigi? Non vedo sempre tutto in bianco e nero. Per me quello che è successo a Parigi è logico. Certo, mi piacerebbe non subire gol, è sempre il nostro obiettivo. A Leverkusen ci siamo riusciti brillantemente. Se si analizza logicamente la partita, era prevedibile. Alla fine, vogliamo solo vincere e usare i mezzi che abbiamo. È logico. L’unica cosa è avere la convinzione di poter vincere in questo modo. Non vogliamo perdere, ed è questo che ci rende forti. La visibilità del Bayern all’estero? Ho la sensazione che il Bayern Monaco sia un club molto importante in tutto il mondo. Ma non capisco perché ci debba essere una differenza. Ci sono sempre stati grandi giocatori al Bayern Monaco. Se avessi l’opportunità di giocare per il Bayern Monaco, farei di tutto per coglierla. Non riesco a immaginare niente di più grande. Molti la pensano così, ma non so cosa si dica in Francia o altrove”.

Foto: Instagram Bayern