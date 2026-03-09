Kompany: “Atalanta esperta, dobbiamo trovare il modo di segnare. Kane? Decideremo domani”

09/03/2026 | 18:28:31

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta: “Non dovremo pensare a chi è più forte. Sarà una grande gara contro una squadra forte del campionato italiano, sarà dura. Sicuramente dovremo mettere in campo la nostra esperienza, ma anche trovare il modo di fare gol per vincere la partita. L’Atalanta? Hanno esperienza in Europa, hanno vinto una competizione europea contro un Bayer Leverkusen molto forte. Sono fisici, difendono in modo aggressivo, cosa che facciamo anche noi. Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzare l’Atalanta, forte nei cross e dentro l’area, ma noi faremo affidamento sulle nostre qualità. Kane? E’ in una buona situazione, si è allenato bene. Decideremo domani perché non vogliamo prendere rischi, ma certamente schiereremo la formazione migliore”.

foto x bayern monaco