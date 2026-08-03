Kompany annuncia: “Palhinha, Boey e Zaragoza partiranno, il club ha avvisato tutti”

03/08/2026 | 12:30:10

Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa annunciando tre cessioni in casa Bayern Monaco: “Palhinha, Boey e Zaragoza partiranno.Penso sia positivo che il club comunichi in modo chiaro con i giocatori. Da ex giocatore, avrei voluto anch’io una cosa del genere. Il club ha rilasciato una dichiarazione chiara, quindi siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ma soprattutto, li trattiamo con rispetto”.

foto x bayern