Kompany: “Abbiamo tantissimo rispetto per l’Inter. Ma ci crediamo, il calcio è imprevedibile”

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha presentato la sfida di oggi contro l’Inter, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ai microfoni di Amazon Prime Video: “Abbiamo tantissimo rispetto per loro, sappiamo che è un gruppo che gioca insieme da diversi anni e hanno un’ottima capacità di capire come approcciare i diversi momenti della partita. Il loro allenatore ha fatto un ottimo lavoro, sotto l’aspetto dei successi, ma anche per la compattezza del gruppo. Li rispettiamo e al tempo stesso dobbiamo crederci perché il calcio è imprevedibile e poi perché abbiamo ancora qualcosa da dire. Non si tratta solo di come difenderà l’Inter, ma anche di come attaccheremo e come approcceremo noi. Sono una grande squadra, sanno difendere, ma anche attaccare”.

Infine: “Sono onorato di essere qui, ma la pressione è qualcosa con cui convivo da sempre, è quel che voglio io e che vogliono i giocatori. La pressione è un’opportunità. Siamo in aprile e possiamo vincere il campionato e andare in semifinale di Champions. Non è facile, ma non in tutti i posti hai queste opportunità”.

Foto: Instagram Bayern