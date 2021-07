Kombat Ball 2022 è il pallone ufficiale della Serie BKT 2021/2022

Il pallone ufficiale della Serie BKT 2021/2022, il KOMBAT BALL 2022 rende omaggio al Campionato degli italiani con una grafica che rappresenta simbolica-mente le 20 città e i suoi tifosi, uniti dalla stessa passione, il gioco più bello del mondo. E’ il quinto anno che Kappa e Lega Serie B condividono il cammino per quello che è l’oggetto più prezioso e importante di una gara: il pallone. Una partner-ship recentemente rinnovata fino alla stagione 2023/2024 che pertanto prosegue nella reciproca stima e fiducia e che testimonia il successo del Made in Italy. L’innovativo design da 24 pannelli si ripropo-ne anche in questa edizione, con la superficie esterna che è stata studiata ispiran-dosi alle palline da golf, con microscanalature che aumentano l’aerodinamicità. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente di migliorare le performance in campo dei giocatori, con colpi accurati e più potenti.

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata saluta quello che di fatto è il primo atto della nuova stagione con l’emozione di chi riconosce nel pallone “uno strumento magico che ci ha accompagnato fin da bambini, regalandoci momenti di gioia e condivisione. Per questo la partnership con Kappa, per noi che privilegiamo questi valori sportivi, assume un significato ancora più importante”.

FOTO: Sito ufficiale Serie B