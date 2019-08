Kolodziejczak torna al Saint-Etienne: il comunicato ufficiale

Dopo aver già disputato con il Saint-Etienne la passata stagione, Timothée Kolodziejczak torna a vestire la maglia biancoverde. Lo ha annunciato la stessa società transalpina, la quale ha chiuso l’operazione con i messicani del Tigres in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato: “Questo giovedì, AS Saint-Étienne e il Tigres di Menterrey hanno raggiunto un accordo sul prestito per una stagione con l’opzione di acquisto di Timothée Kolodziejczak (27 anni). Già in prestito la scorsa stagione, il difensore centrale tornerà nel club del quale è rapidamente diventato uno dei pilastri. Un’opzione di acquisto per un contratto di due stagioni alla fine del prestito è stata inclusa nell’accordo tra i due club. […] Come la scorsa stagione, Timothy Kolodziejczak indosserà il numero 5“.

Foto: sito ufficiale Saint-Etienne